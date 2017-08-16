Готовы сотрудничать с КР, учитывая интересы друг друга, — премьер РУз

16 августа 2017, 13:43 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Кыргызстан является долгосрочным партнером Узбекистана, заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов на заседании межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

По его словам, Кыргызстан для Узбекистана - близкий сосед.

"Кыргызстан наш надежный и долгосрочный партнер. Судьбы двух народов тесно переплетены, у нас общие традиции. Узбекистан привержен открытой, доброжелательной и прагматичной политике в отношении соседей, включая Кыргызстан. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и учета интересов друг друга", - сказал Арипов.

Премьер сообщил, что в различных городах Узбекистана планируется провести выставки кыргызстанской продукции, он надеется, что такие же выставки товаров пройдут и в Кыргызстане.

"Предлагаю в этом году организовать дни культуры Кыргызстана в Узбекистане, а в следующем году наоборот. Необходимо обмениваться фильмотеками, чтобы в странах проходили дни кино", - сказал он.

Премьер Узбекистана заметил, что товарооборот между двумя государствами значительно увеличился по итогам полугодия и выразил надежду, что по итогам 2017-го он вырастет вдвое.

Абдулла Арипов выразил надежду, что заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации госграниц пройдет успешно.

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