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Готовы сотрудничать с КР, учитывая интересы друг друга, — премьер РУз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443075-ru.html

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16 августа 2017, 13:43       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Кыргызстан является долгосрочным партнером Узбекистана, заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов на заседании межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
По его словам, Кыргызстан для Узбекистана - близкий сосед.
"Кыргызстан наш надежный и долгосрочный партнер. Судьбы двух народов тесно переплетены, у нас общие традиции. Узбекистан привержен открытой, доброжелательной и прагматичной политике в отношении соседей, включая Кыргызстан. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и учета интересов друг друга", - сказал Арипов.
Премьер сообщил, что в различных городах Узбекистана планируется провести выставки кыргызстанской продукции, он надеется, что такие же выставки товаров пройдут и в Кыргызстане.
"Предлагаю в этом году организовать дни культуры Кыргызстана в Узбекистане, а в следующем году наоборот. Необходимо обмениваться фильмотеками, чтобы в странах проходили дни кино", - сказал он.
Премьер Узбекистана заметил, что товарооборот между двумя государствами значительно увеличился по итогам полугодия и выразил надежду, что по итогам 2017-го он вырастет вдвое.
Абдулла Арипов выразил надежду, что заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации госграниц пройдет успешно.
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