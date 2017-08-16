Суд Санкт-Петербурга продлил арест уроженца Кыргызстана, обвиняемого в вербовке для ИГ

16 августа 2017, 13:26 Комментарии

Октябрьский районный суд Петербурга продлил до 14 октября срок содержания под стражей уроженца Кыргызстана Обида Абдыраимова, обвиняемого в вербовке соотечественников в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ), пишут российские СМИ.

По данным следствия, Абдыраимов действовал в составе организованной преступной группы и успешно завербовал нескольких соотечественников.

Как следует из материалов дела, с июля 2015 года по апрель 2017 года у Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте Абдыраимов разговаривал с прихожанами, склоняя их к участию в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ.