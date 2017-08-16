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В России суд отправил в колонию кыргызстанца, избившего сожительницу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-ross...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443073-ru.html

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16 августа 2017, 13:37       Комментарии

В России суд отправил на три года в исправительную колонию кыргызстанца, избившего сожительницу, пишут российские СМИ.
Жительница Благовещенска просила оправдать ее 28-летнего сожителя из Кыргызстана. Ранее суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы за то, что он в марте этого года в нетрезвом состоянии сильно избил свою возлюбленную.
Простив его, женщина попросила суд обжаловать приговор и заменить реальный срок условным. С учетом того, что здоровью потерпевшей был нанесен тяжкий вред, суд решил, что наказание для иностранца — справедливое, рассказали в амурской прокуратуре.
Накануне днем приговор суда вступил в законную силу. Кыргызстанца отправили в исправительную колонию на три года.

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