В России суд отправил в колонию кыргызстанца, избившего сожительницу

16 августа 2017, 13:37 Комментарии

В России суд отправил на три года в исправительную колонию кыргызстанца, избившего сожительницу, пишут российские СМИ.

Жительница Благовещенска просила оправдать ее 28-летнего сожителя из Кыргызстана. Ранее суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы за то, что он в марте этого года в нетрезвом состоянии сильно избил свою возлюбленную.

Простив его, женщина попросила суд обжаловать приговор и заменить реальный срок условным. С учетом того, что здоровью потерпевшей был нанесен тяжкий вред, суд решил, что наказание для иностранца — справедливое, рассказали в амурской прокуратуре.

Накануне днем приговор суда вступил в законную силу. Кыргызстанца отправили в исправительную колонию на три года.