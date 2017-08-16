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Север Таджикистана остался без интернета

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sever-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443072-ru.html

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16 августа 2017, 13:48       Комментарии

Интернет стал недоступен в некоторых регионах Таджикистана, сообщили во вторник некоторые пользователи всемирной паутины. Эту информацию подтвердили и местные интернет-провайдеры.
Представитель компании "Интерком" заявил, что север Таджикистана остался без интернета из-за аварии на линии связи в Айнинском районе Согдийской области. В центральной части Таджикистана у клиентов лишь некоторых операторов проблем с интернетом нет, сказал наш собеседник.
Сообщается, что интернетом пока не могут пользоваться клиенты "Интеркома" и "Телеком Технолоджи".
Напомним, операторы Таджикистана "Телеком Технолоджи" и "Сатурн-Онлайн" задолжали "Кыргызтелеком" $1 млн 349 тыс. за интернет. По словам главы кыргызской компании Нурлана Мадаминова, долг "Сатурн Онлайн" составляет $662 тыс. 613. Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража. Задолженность другого оператора связи "Телеком Технолоджи" составляет $687 тыс. 219. На эту компанию "Кыргызтелеком" подал иск в международный арбитражный суд.

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