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Школьница из Оша получила на день рождения подарок от президента Атамбаева

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/shkol-nit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443071-ru.html

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16 августа 2017, 13:37       Комментарии

ОШ, 16.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ученица 3-го класса школы-гимназии №9 имени А.Рудаки в Оше 9-летняя Эльнура Эсеналиева получила от президента Алмазбека Атамбаева аквариум в подарок на день рождения.
Подарок от имени президента школьнице сегодня вручил мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев.
Мэр отметил, что Эльнура является передовой ученицей школы и пожелал ей дальнейших успехов в учебе.
По словам матери девочки Эльмиры Эсеналиевой, в конце июля во время просмотра телевизора ее дочь предложила написать письмо президенту и попросить подарок на своей день рождения, который прошел 13 августа.
"В своем письме дочка попросила у президента в подарок аквариум с рыбками. Она отдала письмо мне, и я его отправила. Я очень благодарна нашему президенту за подарок, моей радости нет предела", - поделилась мама девочки.

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