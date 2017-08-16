Школьница из Оша получила на день рождения подарок от президента Атамбаева

16 августа 2017, 13:37 Комментарии

ОШ, 16.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ученица 3-го класса школы-гимназии №9 имени А.Рудаки в Оше 9-летняя Эльнура Эсеналиева получила от президента Алмазбека Атамбаева аквариум в подарок на день рождения.

Подарок от имени президента школьнице сегодня вручил мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев.

Мэр отметил, что Эльнура является передовой ученицей школы и пожелал ей дальнейших успехов в учебе.

По словам матери девочки Эльмиры Эсеналиевой, в конце июля во время просмотра телевизора ее дочь предложила написать письмо президенту и попросить подарок на своей день рождения, который прошел 13 августа.

"В своем письме дочка попросила у президента в подарок аквариум с рыбками. Она отдала письмо мне, и я его отправила. Я очень благодарна нашему президенту за подарок, моей радости нет предела", - поделилась мама девочки.