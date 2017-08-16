Двух кыргызстанцев задержали за незаконную охоту на марала в Казахстане

16 августа 2017, 13:19 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. Казахстанские пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, которые, как сообщается, охотились на марала на территории Алматинской области. Об этом сообщается на сайте пограничной службы соседней страны.

У задержанных изъяты нарезное охотничье ружье марки "Тигр" с боеприпасами в количестве 26 штук и гладкоствольное ружье марки "ТОЗ" с боеприпасами в количестве 13 штук, а также складной нож, ручная складная пила и бинокль.

Обнаружены и продукты питания, предположительно на 3-4 суток, и другие охотничьи атрибуты – спальный мешок, камуфлированная одежда, веревки, мешки и т.д.

Проведение охоты задержанные отрицают и нахождение на территории Казахстана объясняют тем, что заблудились при поиске скота, а оружие и боеприпасы прихватили с собой для защиты от диких животных.

Кыргызстанцы задержаны в Райымбекском районе Казахстана, который граничит с Иссык-кульской областью.

По факту задержания проинформирована кыргызская сторона.