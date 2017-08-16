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Президент подарил 9-летней Эльнуре аквариум с рыбками на день рождения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364898_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443069-ru.html

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16 августа 2017, 13:29       Комментарии

Третьеклассница Эльнура Эсеналиева получила подарок от президента Алмазбека Атамбаева на свой день рождения. Об этом сообщили в мэрии города Оша.
В муниципалитете рассказали, что 13 августа у ученицы 3-го класса школы-гимназии им. А. Рудаки Эльнуры был день рождения, ей исполнилось 9 лет. Она давно мечтала об аквариуме с рыбками, и незадолго до праздника написала письмо президенту, в котором просила главу государства сделать ей такой подарок. Письмо отправила мать девочки.
Сегодня, 16 августа, мэр южной столицы Айтмамат Кыдырбаев передал подарок от имени президента.

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