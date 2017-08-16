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Жээнбеков: КР и РУз нужна дорожная карта экономического сотрудничества

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364891_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443068-ru.html

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Жээнбеков: Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации в ЕАЭС

16 августа 2017, 13:35       Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Бишкека начала работу межправительственная комиссия по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
В ходе открытия премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости принятия дорожной карты торгово-экономического сотрудничества.
Отметим, на встрече присутствует и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Главы правительств отметили необходимость возобновления работы пунктов пропусков на кыргызско-узбекской границе.
"Привлечение транзитных грузов, создание совместных инвестиционных проектов, предприятий, логистических центров и перерабатывающих предприятий - со своей стороны хочу заверить, что, кроме обозначенного, Кыргызстан заинтересован в поставках минеральных удобрений из Узбекистана, а также в развитии международных автомобильных, железнодорожных и воздушных сообщений", - сказал Жээнбеков.

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