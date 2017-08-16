16 августа 2017, 13:37 Комментарии

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 16 августа, в ходе заседания межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Глава кыргызстанского кабмина подчеркнул, что на этом обе стороны останавливаться не собираются, так как есть огромный неиспользованный потенциал.

"Мы готовы покупать из Узбекистана минеральные ресурсы, сырье, продукцию автомобильной промышленности и препараты. В свою очередь кыргызская сторона готова экспортировать в РУз продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, мясо-молочную продукцию, а также текстиль и многое другое. Необходимо провести работу по снятию всех барьеров и ограничений", - сказал Жээнбеков.

Он отметил, что между госорганами обеих стран ведется работа, которая безусловно повлияла на двусторонние взаимоотношения.