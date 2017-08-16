Визит премьер-министра РУз в Кыргызстан придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, – Алмазбек Атамбаев

16 августа 2017, 13:04 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 16 августа, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи, обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

"Алмазбек Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества, и выразил уверенность в том, что визит главы правительства Узбекистана придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства", – говорится в сообщении.

Абдулла Арипов передал Алмазбеку Атамбаеву привет от Шавката Мирзиеёва и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Глава государства пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога", – пояснили в пресс-службе.