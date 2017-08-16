Посольство КР в России выясняет причину смерти кыргызстанца в Якутии

16 августа 2017, 13:15 Комментарии

Посольство Кыргызстана в России занимается вопросом расследования причин смерти уроженца села Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области И.А.

По данным диппредставительства, мужчину нашли мертвым в городе Усть-Нера Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

"Посольством направлены обращения в правоохранительные и следственные органы города Усть-Нера с просьбой провести тщательное расследование причин смерти И.А. Вопрос взят на контроль посольства", – говорится в сообщении.