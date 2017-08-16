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Посольство КР в России выясняет причину смерти кыргызстанца в Якутии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/posols...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443065-ru.html

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16 августа 2017, 13:15       Комментарии

Посольство Кыргызстана в России занимается вопросом расследования причин смерти уроженца села Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области И.А.
По данным диппредставительства, мужчину нашли мертвым в городе Усть-Нера Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.
"Посольством направлены обращения в правоохранительные и следственные органы города Усть-Нера с просьбой провести тщательное расследование причин смерти И.А. Вопрос взят на контроль посольства", – говорится в сообщении.

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