Премьер Кыргызстана отметил активизацию кыргызско-узбекских двусторонних отношений

16 августа 2017, 13:10 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил активизацию кыргызско-узбекских двусторонних отношений на заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном в узком составе.

Глава правительства тепло поприветствовал коллегу и подчеркнул, что Узбекистан является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. "Отрадно отметить активизацию двусторонних отношений, направленных на развитие и укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества. Последнее заседание межправкомиссии было проведено в 2009 году. Совместная межправительственная комиссия по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном является хорошей площадкой для решения всех вопросов двустороннего характера", - сказал Жээнбеков.

Также премьер отметил важность открытия прямого авиарейса Ташкент - Тамчы. По его словам, это позволит гражданам Узбекистана с комфортом добираться до Иссык-Куля.

На заседании принимает участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, который сегодня прибыл в Бишкек с рабочим визитом.