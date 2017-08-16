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Премьер Кыргызстана отметил активизацию кыргызско-узбекских двусторонних отношений

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443064-ru.html

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16 августа 2017, 13:10       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил активизацию кыргызско-узбекских двусторонних отношений на заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном в узком составе.
Глава правительства тепло поприветствовал коллегу и подчеркнул, что Узбекистан является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. "Отрадно отметить активизацию двусторонних отношений, направленных на развитие и укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества. Последнее заседание межправкомиссии было проведено в 2009 году. Совместная межправительственная комиссия по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном является хорошей площадкой для решения всех вопросов двустороннего характера", - сказал Жээнбеков.
Также премьер отметил важность открытия прямого авиарейса Ташкент - Тамчы. По его словам, это позволит гражданам Узбекистана с комфортом добираться до Иссык-Куля.
На заседании принимает участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, который сегодня прибыл в Бишкек с рабочим визитом.

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