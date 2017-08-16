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Сборная КР по женскому футболу обыграла казахстанок на "Кубке трех наций"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443063-ru.html

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16 августа 2017, 12:53       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Сборная Кыргызстана по женскому футболу обыграла команду Казахстан-2 на турнире "Кубок трех наций", который стартовал накануне в Бишкеке. Об этом сообщает федерация футбола КР.
Как отмечается, первый тайм прошел в равной борьбе. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
Однако в начале второго тайма кыргызстанки смогли открыть счет, на 46-й минуте Малика Кадырова вывела сборную КР вперед.
После чего гости бросились отыгрываться, но защитники хозяев были надежны. На 69-й минуте счет удвоила Рамина Цой. Финальный счет установила та же Цой красивым ударом в "девятку". 3:0 – уверенная победа Национальной сборной Кыргызстана.
В турнире участвуют сборные Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
Сегодня состоится второй матч турнира. Национальной сборной Казахстана-2 будет противостоять сборная Узбекистана.
Фото Федерации футбола КР

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