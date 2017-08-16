Сборная КР по женскому футболу обыграла казахстанок на "Кубке трех наций"

16 августа 2017, 12:53 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Сборная Кыргызстана по женскому футболу обыграла команду Казахстан-2 на турнире "Кубок трех наций", который стартовал накануне в Бишкеке. Об этом сообщает федерация футбола КР.

Как отмечается, первый тайм прошел в равной борьбе. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Однако в начале второго тайма кыргызстанки смогли открыть счет, на 46-й минуте Малика Кадырова вывела сборную КР вперед.

После чего гости бросились отыгрываться, но защитники хозяев были надежны. На 69-й минуте счет удвоила Рамина Цой. Финальный счет установила та же Цой красивым ударом в "девятку". 3:0 – уверенная победа Национальной сборной Кыргызстана.

В турнире участвуют сборные Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Сегодня состоится второй матч турнира. Национальной сборной Казахстана-2 будет противостоять сборная Узбекистана.

Фото Федерации футбола КР