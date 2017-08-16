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В Петербурге суд продлил арест уроженца Кыргызстана, обвиняемого в вербовке для ИГ

Источник:
http://kabar.kg/news/v-peterbu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443062-ru.html

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Сегодня: формируют список избирателей, и снова школа, задержан вербовщик

16 августа 2017, 13:02       Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. Октябрьский районный суд Петербурга продлил до 14 октября срок содержания под стражей уроженца Кыргызстана Обида Абдыраимова, обвиняемого в вербовке соотечественников в террористические организации в Сирии, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"По данным следствия, Абдыраимов действовал в составе организованной преступной группы и успешно завербовал нескольких соотечественников", — сказали в ОПС.
Как следует из материалов дела, с июля 2015 года по апрель 2017 года у Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте Абдыраимов заговаривал с прихожанами, склоняя их к участию в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство".

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