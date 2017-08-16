В Петербурге суд продлил арест уроженца Кыргызстана, обвиняемого в вербовке для ИГ

16 августа 2017, 13:02 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. Октябрьский районный суд Петербурга продлил до 14 октября срок содержания под стражей уроженца Кыргызстана Обида Абдыраимова, обвиняемого в вербовке соотечественников в террористические организации в Сирии, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"По данным следствия, Абдыраимов действовал в составе организованной преступной группы и успешно завербовал нескольких соотечественников", — сказали в ОПС.

Как следует из материалов дела, с июля 2015 года по апрель 2017 года у Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте Абдыраимов заговаривал с прихожанами, склоняя их к участию в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство".