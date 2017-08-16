Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла АриповВ Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла АриповАтамбаев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой АриповымАтамбаев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

Теннис: Нургазиева и Кистанов с победы стартовали на турнире в Бишкеке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364883_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443061-ru.html

Похожие новости

В некоторых районах Бишкека, Токмока и Канта отключат газ — расписание

Турнир в Балыкчы собрал юных боксеров трех стран

В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Атамбаев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

Состав делегации Узбекистана, прибывшей в Кыргызстан

16 августа 2017, 12:41       Комментарии

Юные теннисисты Эмма Нургазиева и Кирилл Кистанов с победы стартовали на международном турнире среди юниоров Bishkek Sunrise Open 1. Отметим, состязания проходят на кортах Академии тенниса в Бишкеке.
Как сообщает Международная федерация тенниса, вчера прошли матчи первого раунда основной сетки турнира, в которых участвовали четверо кыргызстанцев. Двое из них добились побед.
В состязаниях среди юношей Кистанов встречался с Шодмоном Курбоновым из Таджикистана и одолел его со счетом 6:4 и 7:6. Теперь он встретится с Мухаммадмустафо Абдурахмановым из Узбекистана.
Другой кыргызстанец Миргияз Мирджажиев уступил в упорной борьбе россиянину Даниилу Савельеву. Матч длился в три сета, первый выиграл россиянин - 6:2, затем кыргызстанец - 3:6, однако решающий сет за собой оставил Савельев - 7:5 .
Среди девушек Эмма Нургазиева провела матч с Дианой Евсеевой из России, этот матч для кыргызстанки выдался нелегким и длился в три сета. В итоге Нургазиева выиграла ее со счетом 5:7, 6:3 и 6:4. За выход в четвертьфинал она встретится с другой россиянкой - Анастасией Луневой.
Встреча Саары Кунакуновой с россиянкой Ингой Комлевой выдалась непростой и завершилась в пользу последней - 3:6, 6:4 и 6:2.
Отметим, в рамках турнира также проводятся парные состязания, в которых трое кыргызстанцев пробились в четвертьфинал. Теперь за выход в полуфинал Кунакунова в паре с Комлевой сыграют против Нургазиевой и Елизаветы Карловой (Казахстан).
Мирджалиев в дуэте с узбекистанцем Давидом Багриновским одолели пару Кирилла Кистанова и Данилы Озерного (Казахстан), и теперь ждут, когда определится соперник.
Напомним, в турнире участвуют юные теннисисты России, Узбекистана, Германии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Грузии, Латвии и Южной Кореи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум