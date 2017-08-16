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Турнир в Балыкчы собрал юных боксеров трех стран

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364894_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443060-ru.html

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16 августа 2017, 12:59       Комментарии

В Балыкчы (Иссык-Кульская область) прошел турнир по боксу среди юношей на призы серебряного призера чемпионата Азии и заслуженного тренера Кыргызстана Кенжебека Акелбаева.
Как сообщила главный секретарь соревнований Айнура Сыдыкова, в турнире приняли участие около 150 юных боксеров из Казахстана, Таджикистана и регионов Кыргызстана. Призы разыгрывались в двух возрастных категориях - 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.
По итогам состязаний лучшим боксером турнира был признан Джумаев Артур из Каракола, который выступал в самом легком весе до 28 кг в младшей возрастной категории. В финале он одолел таджикистанского боксера Нуридина Зоидова.
Помимо этого, приз за лучшую технику получил Темирхан Данияров из Кара-Балты, а лучшим судьей признан представитель Таджикистана Хуршид Абдуллаев.
Победители турнира:
младшая возрастная категория
<li>28 кг - Джумаев Артур (Каракол) </li><li>30 кг - Данияров Темирхан (Чуйская область)</li><li>32 кг - Шар Ренат (Чуйская область)</li>
старшая возрастная категория
<li>30 кг - Зоидов Мехродж (Таджикистан)</li><li>32 кг - Бакытбеков Айболот (Джалал-Абадская область)</li><li>34 кг - Султанов Чынгыз (Иссык-Кульская область)</li><li>36 кг - Сайын Абзал (Казахстан)</li><li>38 кг - Ыдырысов Айдар (Джалал-Абад)</li><li>40 кг - Баурин Вадим (Иссык-Кульская область)</li><li>42 кг - Арыкбаев Максат Петровка (Чуйская область)</li><li>50 кг - Сейтенов Баатырхан (Казахстан)</li><li>54 кг - Мурасбеков Бекбол (Иссык-Кульская область)</li><li>57 кг - Сыртбаев Жанболот (Иссык-Кульская область)</li>

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