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В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443058-ru.html

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16 августа 2017, 12:42       Комментарии

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа, с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику.
Абдуллу Арипова в Международном аэропорту "Манас" встретил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.
Сегодня в Бишкеке с участием премьер-министров двух стран пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. В рамках заседаний состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в узком составе.
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