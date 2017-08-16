В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

16 августа 2017, 12:42 Комментарии

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа, с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику.

Абдуллу Арипова в Международном аэропорту "Манас" встретил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня в Бишкеке с участием премьер-министров двух стран пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. В рамках заседаний состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в узком составе.

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