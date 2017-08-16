Разница между всеми прошлыми и нынешними выборами — как небо и земля, – Токтогул Какчекеев

16 августа 2017, 12:31 Комментарии

В период, когда Мадумаров и другие кандидаты баллотировались в депутаты, практиковались "карусели", подвоз голосующих, взбросы бюллетеней. Сейчас ситуация в корне другая, разница как небо и земля. Так прокомментировал политолог Токтогул Какчекеев призыв Мадумарова бойкотировать выборы, если к ним не допустят Текебаева.

"Сегодняшние выборы исключают "карусели", подвоз людей, выбросы бюллетеней и прочие махинации с выборами. Эти пути фактически были перерезаны. Надо отметить, что цена голосов поднялась до 5000 сомов, именно когда баллотировалась эта четверка депутатов. Это они подняли цену голосов", – сообщил Какчекеев.

По его словам, системы защиты от повторного голосования при предыдущих выборах давали сбои, которые значительно влияли на исход голосования.

"Теперь, когда используется электронная система, она исключает такие моменты, кроме одного — это торг голосов при подходе к урне, и на выходе. Но эти вопросы пресечь очень просто. Все политические партии, которые используют подкуп голосов и шантаж, если они будут уличены, то эти политические партии нужно сниматься с избирательного процесса и запретить этим партиям и политикам участвовать в выборах от 5 до 20 лет", – предложил политолог.

Кроме того, политолог назвал нонсенсом, когда бывшие заключенные с погашенной судимостью или люди находящиеся под следствием могут участвовать в выборах.

"В период независимости Кыргызстана, многие депутаты, предвидя, что они не дружат с законом и в последующем могут попасть под следствие или даже в тюрьму, они себя оградили тем, что на выборах президента, депутатов, могут участвовать подследственные или лица с погашенным сроком судимости", — сказал Т.Какчекеев.

"Во всем мире такие политики становятся изгоями. Но, в Кыргызстане они почему-то являются жертвами политической системы, это конечно нонсенс", – заключил эксперт.