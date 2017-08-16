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Новости Кыргызстана

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В Бишкеке проходит первое за 8 лет заседание кыргызско-узбекской межправкомиссии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443055-ru.html

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Начались переговоры премьеров Кыргызстана и Узбекистана в Бишкеке

16 августа 2017, 12:26       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. В государственной резиденции "Ала-Арча" началось заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном в узком составе.
Согласно повестке дня заседания после переговоры продолжатся в расширенном формате.
Далее состоится подписание итоговых документов, и главы делегации выступят перед представителями прессы.
Напомним, предыдущее заседание межправкомиссии прошло в 2009 году.

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