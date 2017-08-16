В Бишкеке проходит первое за 8 лет заседание кыргызско-узбекской межправкомиссии

16 августа 2017, 12:26 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. В государственной резиденции "Ала-Арча" началось заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном в узком составе.

Согласно повестке дня заседания после переговоры продолжатся в расширенном формате.

Далее состоится подписание итоговых документов, и главы делегации выступят перед представителями прессы.

Напомним, предыдущее заседание межправкомиссии прошло в 2009 году.