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Специалисты РУДН проводят курсы по повышению квалификации для учителей Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/spetciali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443054-ru.html

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16 августа 2017, 12:31       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Караколе специалисты Российского университета дружбы народов проводят курсы по повышению квалификации для 60 учителей Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в КР.
По их данным, обучающие мероприятия начались вчера, 15 августа. Данный проект Россотрудничества организуется в семи странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане.
В рамках проекта свою профессиональную компетенцию будут совершенствовать учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и физики.
"Лекции, мастер-классы, методические мастерские проводят ведущие российские специалисты. В программе курсов - знакомство с современными российскими педагогическими технологиями в обучении, методикой современного урока русского языка, методическими аспектами изучения русской поэзии ХХ века, инновационной системой литературного образования младших школьников и др. На занятиях российские педагоги представят слушателям новые российские учебные пособия по русскому языку", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что очная часть курсов в Караколе завершится 17 августа. До начала октября в рамках данного проекта у преподавателей Кыргызстана также будет возможность пройти повышение квалификации в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Зарегистрироваться учителям для дальнейшего обучения можно на сайте https://learneasy.online/. Последний день регистрации слушателей – 20 сентября.
Все слушатели курсов как очной, так заочной формы получат сертификаты о повышении квалификации.

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