Специалисты РУДН проводят курсы по повышению квалификации для учителей Кыргызстана

16 августа 2017, 12:31 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Караколе специалисты Российского университета дружбы народов проводят курсы по повышению квалификации для 60 учителей Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в КР.

По их данным, обучающие мероприятия начались вчера, 15 августа. Данный проект Россотрудничества организуется в семи странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане.

В рамках проекта свою профессиональную компетенцию будут совершенствовать учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и физики.

"Лекции, мастер-классы, методические мастерские проводят ведущие российские специалисты. В программе курсов - знакомство с современными российскими педагогическими технологиями в обучении, методикой современного урока русского языка, методическими аспектами изучения русской поэзии ХХ века, инновационной системой литературного образования младших школьников и др. На занятиях российские педагоги представят слушателям новые российские учебные пособия по русскому языку", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что очная часть курсов в Караколе завершится 17 августа. До начала октября в рамках данного проекта у преподавателей Кыргызстана также будет возможность пройти повышение квалификации в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Зарегистрироваться учителям для дальнейшего обучения можно на сайте https://learneasy.online/. Последний день регистрации слушателей – 20 сентября.

Все слушатели курсов как очной, так заочной формы получат сертификаты о повышении квалификации.