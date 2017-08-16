16 августа 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 16.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

В ходе встречи, в которой также принял участие премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества, и выразил уверенность в том, что визит главы правительства Узбекистана придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства.

Арипов передал Атамбаеву привет от президента Узбекистана и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Президент Кыргызстана пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога.