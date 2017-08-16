Руководство Узбекистана готово продолжать курс на укрепление отношений дружбы с Кыргызстаном, - премьер РУз А.Арипов

16 августа 2017, 12:35 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 августа встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

"А.Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества и выразил уверенность в том, что визит главы правительства Узбекистана придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства.

В свою очередь, премьер-министр Абдулла Арипов передал президенту А.Атамбаеву привет от президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

А.Атамбаев пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога.