Состав делегации Узбекистана, прибывшей в Кыргызстан

16 августа 2017, 12:39 Комментарии

В Кыргызстан прибыла делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Как сообщил АКИpress советник посла Узбекистана в КР Улугбек Абдуяминов, в состав делегации РУз вошли:

- премьер-министр Абдулла Арипов;

- министр иностранных дел Абдулазиз Камилов;

- министр внешней торговли Элер Ганиев;

- спецпредставитель президента по делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям Ильхом Нейматов;

- заместитель председателя Службы национальной безопасности, командующий пограничными войсками, Рустам Эминжанов;

- заместитель министра юстиции;

- первый заместитель министра культуры;

- заместитель министра иностранных дел;

- заместитель министра сельского и водного хозяйства;

- председатель АО "Узагротехсаноатхолдинг";

- заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта;

- председатель АО "Узбекенгелсаноат";

- и.о. председателя АО "УЗсаноатэкспорт";

- и.о. председателя АО "Узтрейд";

- заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари";

- заместители хокимов Наманганской, Ташкентской, Ферганской, Андижанской областей;

- председатель АО "Узбекэнерго";

- председатель "Узбекозиковкат холдтнг".