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Новости Кыргызстана

Атамбаев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой АриповымАтамбаев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой АриповымАрипов: Узбекистан готов укреплять дружбу и добрососедство с КыргызстаномАрипов: Узбекистан готов укреплять дружбу и добрососедство с Кыргызстаном

Состав делегации Узбекистана, прибывшей в Кыргызстан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443050-ru.html

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16 августа 2017, 12:39       Комментарии

В Кыргызстан прибыла делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Как сообщил АКИpress советник посла Узбекистана в КР Улугбек Абдуяминов, в состав делегации РУз вошли:
- премьер-министр Абдулла Арипов;
- министр иностранных дел Абдулазиз Камилов;
- министр внешней торговли Элер Ганиев;
- спецпредставитель президента по делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям Ильхом Нейматов;
- заместитель председателя Службы национальной безопасности, командующий пограничными войсками, Рустам Эминжанов;
- заместитель министра юстиции;
- первый заместитель министра культуры;
- заместитель министра иностранных дел;
- заместитель министра сельского и водного хозяйства;
- председатель АО "Узагротехсаноатхолдинг";
- заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта;
- председатель АО "Узбекенгелсаноат";
- и.о. председателя АО "УЗсаноатэкспорт";
- и.о. председателя АО "Узтрейд";
- заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари";
- заместители хокимов Наманганской, Ташкентской, Ферганской, Андижанской областей;
- председатель АО "Узбекэнерго";
- председатель "Узбекозиковкат холдтнг".

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