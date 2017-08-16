Для спасения барсов необходимо сохранить высокогорную экосистему, - активисты

16 августа 2017, 11:55 Комментарии

В преддверии международного форума по спасению снежного барса активисты, которые занимаются этой проблемой, решили рассказать о работе, проводимой по сохранению снежного барса со времени первого форума.

Для спасения барсов необходимо сохранить горную экосистему. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 16 августа сообщила национальный координатор малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР Евгения Постнова.

По ее словам, для спасения барсов необходимо не только бороться с проблемой браконьерства.

"Снежный барс - животное, которому нужна большая территория для обитания. Необходимо сохранить высокогорную экосистему, сохранить кормовую базу снежных барсов - архаров и теке. Это неотделимые элементы. Также необходимо разрешать конфликты с населением: например, проделывается работа с укреплением кошар. Потому что если кошары не укреплены, то у снежных барсов есть возможность украсть скот. И местное население хочет начать охоту на животное, которое украло у них скот", - сказала она.

Также, по ее словам, проводится работа по разделу зоны пастбищ для домашнего скота и для диких животных как архары. Потому что чем меньше популяция диких копытных животных, тем сложнее выжить снежному барсу.