Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане начали действовать 18 техрегламентов ЕАЭСВ Кыргызстане начали действовать 18 техрегламентов ЕАЭСОбщее экономическое пространство невозможно без единой цифровой средыОбщее экономическое пространство невозможно без единой цифровой среды

Для спасения барсов необходимо сохранить высокогорную экосистему, - активисты

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443049-ru.html

Похожие новости

Активисты призывают запретить охоту на редких животных в Кыргызстане

В Кыргызстане выпущены памятные почтовые марки, посвященные сохранению снежного барса

В Бишкеке прошло гашение памятных марок снежного барса

Фотовыставка на площади в Бишкеке демонстрирует усилия КР по сохранению снежного барса

На площади Ала-Тоо представлена фотовыставка, демонстрирующая усилия КР по сохранению снежного барса

16 августа 2017, 11:55       Комментарии

В преддверии международного форума по спасению снежного барса активисты, которые занимаются этой проблемой, решили рассказать о работе, проводимой по сохранению снежного барса со времени первого форума.
Для спасения барсов необходимо сохранить горную экосистему. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 16 августа сообщила национальный координатор малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР Евгения Постнова.
По ее словам, для спасения барсов необходимо не только бороться с проблемой браконьерства.
"Снежный барс - животное, которому нужна большая территория для обитания. Необходимо сохранить высокогорную экосистему, сохранить кормовую базу снежных барсов - архаров и теке. Это неотделимые элементы. Также необходимо разрешать конфликты с населением: например, проделывается работа с укреплением кошар. Потому что если кошары не укреплены, то у снежных барсов есть возможность украсть скот. И местное население хочет начать охоту на животное, которое украло у них скот", - сказала она.
Также, по ее словам, проводится работа по разделу зоны пастбищ для домашнего скота и для диких животных как архары. Потому что чем меньше популяция диких копытных животных, тем сложнее выжить снежному барсу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум