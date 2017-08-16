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Новое здание казармы войсковой части 75565 сил воздушной обороны сдано в эксплуатацию

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443048-ru.html

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16 августа 2017, 12:01       Комментарии

Сдано в эксплуатацию новое здание казармы войсковой части 75565 сил воздушной обороны Вооруженных Сил КР.
Как сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР, казарма находится в населенном пункте Мырза-Аке. В здании расположены учебные классы, солдатская казарма, столовая на 50 мест, медицинский пункт, бытовые комнаты, помещения для досуга и отдыха, спортивный зал и штаб части.
Капитальное строительство здания осуществлено Государственным предприятием "Аскер Курулуш".
"Казарма построена из сборно-модульной конструкции по современным технологиям, соответствует необходимым требованиям сейсмической безопасности, а также обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками", - говорится в сообщении.

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