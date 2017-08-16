Новое здание казармы войсковой части 75565 сил воздушной обороны сдано в эксплуатацию

16 августа 2017, 12:01 Комментарии

Сдано в эксплуатацию новое здание казармы войсковой части 75565 сил воздушной обороны Вооруженных Сил КР.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР, казарма находится в населенном пункте Мырза-Аке. В здании расположены учебные классы, солдатская казарма, столовая на 50 мест, медицинский пункт, бытовые комнаты, помещения для досуга и отдыха, спортивный зал и штаб части.

Капитальное строительство здания осуществлено Государственным предприятием "Аскер Курулуш".

"Казарма построена из сборно-модульной конструкции по современным технологиям, соответствует необходимым требованиям сейсмической безопасности, а также обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками", - говорится в сообщении.