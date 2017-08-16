Мэр Бишкека взял под контроль вопрос женщины, построившей магазин на месте прокладки газовой трубы

16 августа 2017, 12:27 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов взял под контроль вопрос жительницы города, которая построила магазин на месте прокладки газовой трубы.

Мэр 16 августа совершал рейд по строящимся дорогам столицы. К нему подошла женщина, которая просила помочь в решении ее проблемы.

По ее словам, у нее есть магазин, внутри которого остались газовые трубы. Сейчас газовщики и Госэкотехинспекция требуют убрать их. "Всем бегаю, пишу, а мне говорят, за свой счет убирай", - пожаловалась она.

А.Ибраимов пообещал решить данный вопрос.

Как пояснил АКИpress аким Свердловского района Самарбек Болотбеков, магазин был построен без разрешительных документов, существовавшие газовые трубы остались в помещении. Также часть магазина вышла на муниципальную территорию. После разбирательств суд предписал убрать ту часть, которая вышла на тротуар. Владелица магазина убрала эту часть, однако остались нерешенными вопросы документов на магазин и газовой трубы внутри помещения.