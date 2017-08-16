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Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364889_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443046-ru.html

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16 августа 2017, 12:13       Комментарии

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Онлайн-консультант на сайте www.o.kg
Зайдите на сайт www.o.kg. В правом нижнем углу вы увидите окошко, где можно задать свой вопрос и получить ответ в любое время дня и ночи.
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