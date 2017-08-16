Чотонов: Прошу суд выносить приговор от сердца

Сегодня, 16 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В своем последнем слове Чотонов просил суд выносить приговор от сердца.
По его словам, судья судит не Текебаева, а 25-летнюю историю Кыргызстана, ведь за эти годы он многое сделал для республики.
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