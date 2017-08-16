Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке столкнулись две легковушки, есть пострадавший — видео очевидцаВ Бишкеке столкнулись две легковушки, есть пострадавший — видео очевидцаМэр Бишкека взял под контроль вопрос женщины, построившей магазин на месте прокладки газовой трубыМэр Бишкека взял под контроль вопрос женщины, построившей магазин на месте прокладки газовой трубы

Чотонов: Прошу суд выносить приговор от сердца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364892_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443044-ru.html

Похожие новости

Приговор Садыру Жапарову обжаловали в горсуде

Баткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмы

Необходимо создать комфортную среду. Мэрия выносит на обсуждение проект

Мэрия Бишкека выносит на общее обсуждение план проекта по развитию города до 2020 года

Адвокат намерен обжаловать приговор экс-депутату Жапарову

16 августа 2017, 12:29       Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В своем последнем слове Чотонов просил суд выносить приговор от сердца. 
По его словам, судья судит не Текебаева, а 25-летнюю историю Кыргызстана, ведь за эти годы он многое сделал для республики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум