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Новости Кыргызстана

Состав делегации Узбекистана, прибывшей в КыргызстанСостав делегации Узбекистана, прибывшей в КыргызстанРуководство Узбекистана готово продолжать курс на укрепление отношений дружбы с Кыргызстаном, - премьер РУз А.АриповРуководство Узбекистана готово продолжать курс на укрепление отношений дружбы с Кыргызстаном, - премьер РУз А.Арипов

Арипов: Узбекистан готов укреплять дружбу и добрососедство с Кыргызстаном

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364893_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443043-ru.html

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Руководство Узбекистана готово продолжать курс на укрепление отношений дружбы с Кыргызстаном, - премьер РУз А.Арипов

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16 августа 2017, 12:36       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 августа, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в страну с рабочим визитом.
В ходе встречи, в которой также принял участие премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества, и выразил уверенность в том, что визит главы правительства придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства.
Абдулла Арипов передал Атамбаеву привет от Шавката Мирзиёева и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Глава государства пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога.

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