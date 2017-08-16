Арипов: Узбекистан готов укреплять дружбу и добрососедство с Кыргызстаном

16 августа 2017, 12:36 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 августа, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

В ходе встречи, в которой также принял участие премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества, и выразил уверенность в том, что визит главы правительства придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства.

Абдулла Арипов передал Атамбаеву привет от Шавката Мирзиёева и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Глава государства пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога.