Начались переговоры премьеров Кыргызстана и Узбекистана в Бишкеке

16 августа 2017, 12:26 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В государственной резиденции "Ала-Арча" началась встреча премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана Сооронбая Жээнбекова и Абдуллы Арипова в узком составе.

Глава кабмина РУз сегодня, 16 августа, прибыл в Кыргызстан. Помимо встречи, запланированы заседания межправительственных кыргызско-узбекских комиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Совместная граница простирается на 1 378 километра, из них описано уже 1 058. Сегодня несогласованными остаются 324 километра на 58 земельных участках.

За последний год стороны возобновили переговорный процесс по демаркации и делимитации границ. За это время состоялось полтора десятка встреч рабочих групп.

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