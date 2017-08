В Бишкеке столкнулись две легковушки, есть пострадавший — видео очевидца

16 августа 2017, 12:31 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкеке столкнулись внедорожник и легковушка, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По его словам, ДТП произошло 16 августа примерно в 3.30 на пересечении улиц Абдрахманова и Горького.

В пресс-службе МЧС это сообщение подтвердили.

"Столкнулись Toyota Land Cruiser и Honda. Спасатели вытащили из легковушки пострадавшего 23-летнего парня и передали сотрудникам бригады "скорой помощи", - рассказали в пресс-службе.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуБишкеке столкнулись внедорожник и легковушка В пресс-службе УПМ ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту назначили все необходимые экспертизы.

