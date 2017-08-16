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Активисты призывают запретить охоту на редких животных в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443040-ru.html

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16 августа 2017, 12:07       Комментарии

Необходимо запретить охоту на редких животных, чтобы спасти снежного барса. Об этом автор проекта "По следам снежного барса" Влад Ушаков заявил на пресс-конференции.
"Именно эти животные составляют кормовую базу снежного барса. Чтобы выжить, ему нужны архары и козероги. Однако численность этих животных падает", — отметил Влад Ушаков.
Он рассказал, что инициирован законопроект запрещающий охоту на редких животных, однако он не прошел в Жогорку Кенеше.
"Когда инициировали законопроект, против нас велась целая кампания. Ряд депутатов выступали против него. В результате законопроект не прошел, не хватило всего четыре голоса парламентариев", – пояснил он.
Также Ушаков добавил, что организаторы охоты на редких животных в год получают миллионы долларов.
"Чтобы запретить охоту на редких животных требуется примерно $2 млн в год. Но у нас нет таких денег, и поэтому отстрел продолжится. Власти говорят, что будут защищать редких животных, но сами используют шкуры редких животных на этнофестивалях", – подытожил активист.

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