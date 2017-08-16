Военнослужащим Сил воздушной обороны построили новую казарму

16 августа 2017, 12:19 Комментарии

16 августа состоялась церемония открытия и сдачи в эксплуатацию комплексного здания казармы в/ч 75565 в селе Мырза-аке Ошской области Сил воздушной обороны Вооруженных сил.

По данным пресс-службы Генштаба, в новом современном здании, оснащенном всей необходимой инфраструктурой будут размещены светлые учебные классы, теплая солдатская казарма и уютная столовая на 50 мест, медицинский пункт, бытовые комнаты, помещения для досуга и отдыха, спортивный зал и штаб части.

"Это уже второй объект, введенный в эксплуатацию за вторую половину лета – 25 июля военнослужащие СВО ВС КР справляли новоселье в в/ч 97632 "А". Строительство завершенных зданий осуществлено в целях улучшения инфраструктуры военных городков", – говорится в сообщении.

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