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Военнослужащим Сил воздушной обороны построили новую казарму

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/voenno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443039-ru.html

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16 августа 2017, 12:19       Комментарии

16 августа состоялась церемония открытия и сдачи в эксплуатацию комплексного здания казармы в/ч 75565 в селе Мырза-аке Ошской области Сил воздушной обороны Вооруженных сил.
По данным пресс-службы Генштаба, в новом современном здании, оснащенном всей необходимой инфраструктурой будут размещены светлые учебные классы, теплая солдатская казарма и уютная столовая на 50 мест, медицинский пункт, бытовые комнаты, помещения для досуга и отдыха, спортивный зал и штаб части.
"Это уже второй объект, введенный в эксплуатацию за вторую половину лета – 25 июля военнослужащие СВО ВС КР справляли новоселье в в/ч 97632 "А". Строительство завершенных зданий осуществлено в целях улучшения инфраструктуры военных городков", – говорится в сообщении.
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