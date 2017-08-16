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В Нью-Йорке на женщину с тремя детьми упало огромное дерево

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-n-iu-io...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443037-ru.html

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16 августа 2017, 11:55       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Огромное дерево рухнуло в Центральном парке Нью-Йорка, пострадали женщина и её трое детей, передает телеканал NBC.
Очевидцы сообщают, что дерево с громким треском внезапно упало, когда женщина проходила мимо, толкая перед собой двойную коляску. Новорожденный ребенок находился у неё в переноске.
Женщина находилась под придавившим ее деревом не менее 10 минут и после госпитализации продолжает периодически терять сознание. Её трое сыновей получили легкие травмы.
Причины падения дерева выясняются.
Источник РИА Новости

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