В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (фото)

16 августа 2017, 12:05 Комментарии

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов сегодня, 16 августа, с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику.

Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова в международном аэропорту "Манас" города Бишкек встретил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня в Бишкеке с участием премьер-министров двух стран пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. В рамках заседаний состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в узком составе.