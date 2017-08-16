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Найденную в туалете в Арча-Бешике новорожденную перевели в дом ребенка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364797_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443033-ru.html

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На Иссык-Куле таксист, изнасиловавший женщину на глазах ее ребенка, осужден на 8 лет

Изнасиловавшему женщину на глазах у ребенка дали 8 лет тюрьмы

16 августа 2017, 11:41       Комментарии

Сегодня, 16 августа, новорожденную девочку, которую обнаружили в туалете в жилмассиве Арча-Бешик, перевели в дом ребенка. Об этом "ВБ" сообщили в Детской клинической больнице №3.
Девочка будет находиться в приюте, пока органы опеки не решат ее дальнейшую судьбу.
Напомним, 31 июля в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и аспирационный синдром, и первое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В отношении женщины, оставившей младенца, было возбуждено уголовное дело, милиция сейчас разыскивает ее.

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