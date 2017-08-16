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Сотрудниками таможни "Юг" предотвращен незаконный ввоз газовых баллонов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364887_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443030-ru.html

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Таможенники задержали контрабанду сигарет на 600 тысяч сомов

16 августа 2017, 11:52       Комментарии

При проведении плановых мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" в районе села Жаны-Жер Баткенской области на автодороге Баткен - Ош было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц Спринтер" с госномерами КР под управлением гражданина Кыргызской Республики.
При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: новые газовые баллоны в комплекте с горелками, общее число которых составило 150 единиц, без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенный на территорию ЕАЭС из Республики Таджикистан.
В связи с чем данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 165 тысяч сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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