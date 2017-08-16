Сотрудниками таможни "Юг" предотвращен незаконный ввоз газовых баллонов

16 августа 2017, 11:52 Комментарии

При проведении плановых мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" в районе села Жаны-Жер Баткенской области на автодороге Баткен - Ош было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц Спринтер" с госномерами КР под управлением гражданина Кыргызской Республики.

При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: новые газовые баллоны в комплекте с горелками, общее число которых составило 150 единиц, без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенный на территорию ЕАЭС из Республики Таджикистан.

В связи с чем данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 165 тысяч сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.