Премьер Узбекистана прибыл в Кыргызстан

16 августа 2017, 11:43 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба правительства КР.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев В Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов В аэропорту коллегу из Узбекистана встретил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В среду в Бишкеке с участием двух премьером пройдут заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы двух государств.

В рамках заседаний состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в узком составе.

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