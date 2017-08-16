16 августа 2017, 11:40 Комментарии

В Канте, Токмоке и Бишкеке временно отключат газ, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным ведомства, это связано с проведением ремонтных работ.

"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 17 августа в городе Кант, микрорайон 2, дома №23-29 (с 8:00 по 17:00); 17 августа в город Токмок по улицам: Узбекская №96-110, Пушкина №179-187, Шамсинкая №140-146; с 17 по 18 августа в Бишкеке, в жилом массиве "Токольдош" по улицам: Октябрьская, Армейская, Путепроводная; с 17 по 18 августа в Бишкеке, в районе ограниченном отрезками улиц Гагарина, Ш. Руставели, Балтагулова, Славянская, проспект Мира; 18 августа в городе Токмок по улице Шамсинская №30-36", – говорится в сообщении.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.