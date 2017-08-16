Исаков обсудил с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке вопросы сотрудничества

16 августа 2017, 11:31 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, послом Пьером фон Арксом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации программно-проектной деятельности ОБСЕ в КР, с учетом недавнего преобразования миссии.

Сапар Исаков с удовлетворением отметил эффективную деятельность ОБСЕ в Кыргызстане, а также выразил благодарность за активную поддержку положительных преобразований в стране. При этом добавил, что в настоящее время в республике проводится масштабная работа по разработке Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, составной частью которой является программа цифровой трансформации "Таза Коом".

В свою очередь глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Посол Пьер фон Аркс отметил, что идеи "Таза Коом" созвучны с миссией и работой ОБСЕ. Он также подчеркнул готовность поддержать Кыргызстан в данном направлении и выразил уверенность, что в скором времени стороны смогут выработать план совместных действий, направленных на достижение целей по реализации программы цифровой трансформации в свете стратегических инициатив страны.

Посол также добавил, что программа "Таза Коом" является ярким примером национального лидерства как в стране, так и за ее пределами.