16 августа 2017, 11:42 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. В ряде районов Бишкека, Канта и Токмока два дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как отмеачется, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 17 по 18 августа в г.Бишкек, жилой массив "Токольдош" по улицам: Октябрьская, Армейская, Путепроводная;

- с 17 по 18 августа в г.Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Гагарина, Ш.Руставели, Балтагулова, Славянская, пр. Мира;

- 17 августа в г.Кант, микрорайон-2, дома №23-29(с 8:00 по 17:00 часов);

- 17 августа в г. Токмок по улицам: Узбекская №96-110, Пушкина №179-187, Шамсинкая №140-146;

- 18 августа в г. Токмок по улице Шамсинская №30-36.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.