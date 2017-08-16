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В ряде районов Бишкека, Канта и Токмока два дня не будет газа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-riade-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443025-ru.html

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16 августа 2017, 11:42       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. В ряде районов Бишкека, Канта и Токмока два дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Как отмеачется, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- с 17 по 18 августа в г.Бишкек, жилой массив "Токольдош" по улицам: Октябрьская, Армейская, Путепроводная;
- с 17 по 18 августа в г.Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Гагарина, Ш.Руставели, Балтагулова, Славянская, пр. Мира;
- 17 августа в г.Кант, микрорайон-2, дома №23-29(с 8:00 по 17:00 часов);
- 17 августа в г. Токмок по улицам: Узбекская №96-110, Пушкина №179-187, Шамсинкая №140-146;
- 18 августа в г. Токмок по улице Шамсинская №30-36.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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