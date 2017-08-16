Определен состав сборной Кыргызстана на товарищеский матч с Узбекистаном

16 августа 2017, 11:46 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. Тренерский штаб под руководством Александра Крестинина определил список игроков в сборную Кыргызстана по футболу, которая 25 августа проведет товарищеский матч с командой Узбекистана.

Игра состоится 25 августа в Ташкенте. Результат матча не будет зафиксирован в рейтинге ФИФА, так как проводится вне дат по обоюдному согласию участвующих сторон.

Матч классифицируется как контрольный, для проверки кондиций вызванных игроков, сообщили в Федерации футбола КР.

В списке 22 футболиста. Вратари: Матяш Павел (без клуба), Кашуба Валерий (ФК "Дордой").

Защитники: Байматов Азамат (ФК "Сохар", Оман), Козубаев Тамирлан, Тэго Дэниэл, Шератов Курсан (все – ФК "Дордой"), Маныбеков Аманбек, Казакбаев Владимир, Сокирченко Данила (все – ФК "Абдыш-Ата").

Полузащитники: Дуйшобеков Бахтияр (ФК "Абдыш-Ата"), Мусабеков Фархат (ФК "Алмалык", Узбекистан), Сидоренко Павел, Сыдыков Азиз, Шамшиев Ислам, Жыргалбек уулу Кайрат, Сагынбаев Бекжан, Откеев Авазбек (все – ФК "Дордой"), Абдурахманов Одилжон, Ахмедов Муролимжон (оба – ФК "Алай"), Землянухин Антон (без клуба).

Нападающие: Алимов Максат (ФК "Алай"), Мамыралиев Суйунтбек (ФК "Дордой").