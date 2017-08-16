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Идеи "Таза коом" созвучны с миссией и работой ОБСЕ, - глава программного офиса в Бишкеке Пьер фон Аркс

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443023-ru.html

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16 августа 2017, 11:38       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков встретился с главой программного офиса ОБСЕ в Бишкеке послом Пьером фон Арксом.
Как сообщает 16 августа пресс-служба президента, во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации программно-проектной деятельности ОБСЕ в Кыргызстане с учетом недавнего преобразования миссии.
"С.Исаков отметил эффективную деятельность ОБСЕ в Кыргызстане, а также выразил благодарность за активную поддержку положительных преобразований в стране. Он добавил, что в настоящее время в республике проводится масштабная работа по разработке национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, составной частью которой является программа цифровой трансформации "Таза коом", - говорится в сообщении.
В свою очередь посол отметил, что идеи "Таза коом" созвучны с миссией и работой ОБСЕ.
"Он подчеркнул готовность поддержать Кыргызстан в данном направлении и выразил уверенность, что в скором времени стороны смогут выработать план совместных действий, направленных на достижение целей по реализации программы цифровой трансформации в свете стратегических инициатив страны", - сообщили в пресс-службе.

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