Идеи "Таза коом" созвучны с миссией и работой ОБСЕ, - глава программного офиса в Бишкеке Пьер фон Аркс

16 августа 2017, 11:38 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков встретился с главой программного офиса ОБСЕ в Бишкеке послом Пьером фон Арксом.

Как сообщает 16 августа пресс-служба президента, во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации программно-проектной деятельности ОБСЕ в Кыргызстане с учетом недавнего преобразования миссии.

"С.Исаков отметил эффективную деятельность ОБСЕ в Кыргызстане, а также выразил благодарность за активную поддержку положительных преобразований в стране. Он добавил, что в настоящее время в республике проводится масштабная работа по разработке национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, составной частью которой является программа цифровой трансформации "Таза коом", - говорится в сообщении.

В свою очередь посол отметил, что идеи "Таза коом" созвучны с миссией и работой ОБСЕ.

"Он подчеркнул готовность поддержать Кыргызстан в данном направлении и выразил уверенность, что в скором времени стороны смогут выработать план совместных действий, направленных на достижение целей по реализации программы цифровой трансформации в свете стратегических инициатив страны", - сообщили в пресс-службе.