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ЦИК: 23 тыс. членов участковых избирательных комиссий проходят обучение

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443022-ru.html

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16 августа 2017, 11:12       Комментарии

23 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК) проходят обучение. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
По ее данным, обучение членов УИК планируется завершить к концу августа.
Отмечается, что ЦИК совместно с Международным фондом избирательных система разработал специальный модуль "тренинг для тренеров" в городах Бишкек и Ош, где участники смогли познакомиться с коллегами и подготовиться к предстоящим плановым обучениям.
"После обучения будет проводиться анализ содержательной части модуля, по качеству работы тренеров, структурных методических пособий и материалов, а также организации процесса обучения", - говорится в сообщении.

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