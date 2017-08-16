ЦИК: 23 тыс. членов участковых избирательных комиссий проходят обучение

16 августа 2017, 11:12 Комментарии

23 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК) проходят обучение. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

По ее данным, обучение членов УИК планируется завершить к концу августа.

Отмечается, что ЦИК совместно с Международным фондом избирательных система разработал специальный модуль "тренинг для тренеров" в городах Бишкек и Ош, где участники смогли познакомиться с коллегами и подготовиться к предстоящим плановым обучениям.

"После обучения будет проводиться анализ содержательной части модуля, по качеству работы тренеров, структурных методических пособий и материалов, а также организации процесса обучения", - говорится в сообщении.