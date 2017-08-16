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Мэр А.Ибраимов посетил построенную по современным требованиям дорогу по ул.Бухарской

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443021-ru.html

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16 августа 2017, 11:46       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов 16 августа посетил вновь построенную дорогу по улице Бухарской. По его словам, длина дороги составляет 1,4 тыс. метров.
"В этом месте города никогда не было асфальтированных дорог за время независимости. У нас подобных дорог 51, которые строятся за счет городского бюджета. Они все в таком состоянии, такого стандарта, по современным требованиям. Пытались все практически учесть. Мы проделали все коммуникации, которые должны быть. Также здесь будет освещение", - отметил мэр.
Основание дорожного покрытия - 40 см, асфальтное покрытие в два слоя по 4 см каждый. Проложен битум российского производства.

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