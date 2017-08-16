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В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364885_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443017-ru.html

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16 августа 2017, 11:32       Комментарии

ОсОО "Газпром Кыргызстан" сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
17 августа в г. Кант - микрорайон 2, дома №23-29 (с 8.00 до 17.00);
17 августа в г. Токмак - по улицам: Узбекская, №96-110, Пушкина, №179-187, Шамсинкая, №140-146;
с 17 по 18 августа в г. Бишкек - жилой массив Токольдош, ул.: Октябрьская, Армейская, Путепроводная;
с 17 по 18 августа в г. Бишкек - в районе, ограниченном отрезками улиц Гагарина, Ш. Руставели, Балтагулова, Славянская, пр. Мира;
18 августа в г. Токмак - ул. Шамсинская, №30-36.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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