Кыргызстанки разгромили казахстанок на футбольном поле — Кубок трех наций

16 августа 2017, 11:22 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Кыргызстанские футболистки стартовали с победы на Кубке трех наций, разгромив сборную Казахстана, сообщила пресс-служба федерации КР по данному виду спорта.

Турнир по женскому футболу, в котором участвуют спортсменки Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, проходит в Бишкеке.

© Фото / пресс-служба Федерации футбола КРКыргызстанские футболистки стартовали с победы на Кубке трех наций, разгромив сборную Казахстана Первый тайм прошел в равной борьбе, а во втором кыргызстанки забили три безответных гола. Мячи за отечественную сборную забила Малика Кадырова, дублем отметилась Марина Цой.

Следующая встреча сборной Кыргызстана будет с узбекистанскими соперницами. Матч состоится 17 августа в 17.30 на поле Футбольного центра ФФКР.

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