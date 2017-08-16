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Кыргызстанки разгромили казахстанок на футбольном поле — Кубок трех наций

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443016-ru.html

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Спортсмены из Кыргызстана выступят на Всемирной Универсиаде в Тайбэй

16 августа 2017, 11:22       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Кыргызстанские футболистки стартовали с победы на Кубке трех наций, разгромив сборную Казахстана, сообщила пресс-служба федерации КР по данному виду спорта.
Турнир по женскому футболу, в котором участвуют спортсменки Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, проходит в Бишкеке.
© Фото / пресс-служба Федерации футбола КРКыргызстанские футболистки стартовали с победы на Кубке трех наций, разгромив сборную Казахстана Первый тайм прошел в равной борьбе, а во втором кыргызстанки забили три безответных гола. Мячи за отечественную сборную забила Малика Кадырова, дублем отметилась Марина Цой.
Следующая встреча сборной Кыргызстана будет с узбекистанскими соперницами. Матч состоится 17 августа в 17.30 на поле Футбольного центра ФФКР.
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