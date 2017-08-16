Будущее стратегически значимых отраслей экономики стран ЕАЭС определится на "Евразийской неделе" в Астане

16 августа 2017, 11:07 Комментарии

На Международном выставочном форуме "Евразийская неделя" будет обсуждена межрегиональная кооперация стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Всемирный банк презентует доклад с анализом развития цифровой экономики в Евразии, порядка 300 компаний из государств ЕАЭС представят свои экспозиции. Об этом шла речь на пресс-конференции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая состоялась в формате телемоста Москва – Астана – Бишкек – Минск – Ереван. Форум пройдет с 24 по 26 августа 2017 года в Казахстане на площадке "Астана ЭКСПО-2017".

О целях форума "Евразийская неделя" и его значении для успеха евразийской интеграции журналистам на пресс-конференции рассказали официальные лица ЕЭК, заместители профильных министров государств-членов ЕАЭС и представители бизнес-сообщества.

Открывая пресс-конференцию, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК и председатель оргкомитета форума "Евразийская неделя" Вероника Никишина сообщила, что в этом году деловая программа включает 30 дискуссионных мероприятий, которые охватят 13 стратегически значимых для общего рынка ЕАЭС отраслей экономики. В мероприятиях примут участие более 250 спикеров из 17 стран. Для участия в форуме уже зарегистрировались представители 35 государств, включая страны ЕАЭС, СНГ, Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной Америки.

В рамках форума впервые планируется поднять вопрос межрегиональной кооперации на саммите губернаторов стран Союза, в котором примут участие руководители более 20 регионов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Помимо мероприятий, предусмотренных деловой программой, будет работать Биржа субконтрактов, нацеленная на налаживание прямых контактов и развитие сотрудничества крупных, средних и малых предприятий государств-членов. Кроме того, в течение трех дней будет действовать интерактивная экспозиция с участием около 300 компаний из ЕАЭС, имеющих готовые предложения для наращивания своего экспорта в третьи страны.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков обратил внимание журналистов на дискуссии и круглые столы форума, где будет обсуждаться формирование в Союзе общего рынка услуг и общего финансового рынка , а также создание единого рынка труда.

О том, что на "Евразийской неделе" завершится общественное обсуждение проекта основных направлений реализации цифровой повестки стран Союза, а в октябре этот документ планируется представить на рассмотрение премьер-министрам государств ЕАЭС, участникам пресс-конференции рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. Она также сообщила, что на форуме впервые будет обнародован доклад Всемирного банка, посвященный анализу развития цифровой экономики в Евразии.

Официальные лица стран ЕАЭС, принявшие участие в пресс-конференции, отметили позитивные тенденции восстановления экономического роста и повышения деловой активности в Евразийском экономическом союзе. Заместитель министра экономики Кыргызстана Эльдар Абакиров рассказал, что по итогам первого полугодия рост ВВП в стране составил 6,4%. За пять месяцев текущего года более чем на 11% выросли объемы торговли Кыргызстана с государствами ЕАЭС, а их удельный вес во внешнеторговом обороте достиг 38,5%.

Рост показателей в своей стране констатировал и первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко. Он сообщил, что "по данным белорусской статистики, за первое полугодие 2017 года увеличился объем торговли с Кыргызстаном в 2,8 раза, с Казахстаном – на 80%, а с Россией и Арменией – почти на четверть". Андрей Евдоченко одобрил обширную международную повестку предстоящего форума, сделав акцент на том, что Беларусь продолжает активно укреплять зарубежные связи. Уже подготовлены предложения по второму пакету из 12 стран, с которыми есть намерение сотрудничать, и в ближайшее время эти предложения будут представлены в ЕЭК.

От имени бизнес-сообщества ЕАЭС выступили директор Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Долорес Тюлебекова и вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Нонна Каграманян. Оба спикера подчеркнули, что форум вызывает большой интерес у предпринимателей, особо отметив их интерес к вопросам, связанным с зонами свободной торговли, международной кооперацией, включением в цепочки добавленной стоимости, а также электронной торговлей и торговлей в национальных валютах.

Важность повестки форума отметила заместитель генерального директора Союза по подготовке кадров "Молодые профессионалы WorldSkillsРоссия" Светлана Крайчинская. По ее словам, на площадке готовится подписание декларации о создании сетевого партнерства "WorldSkillsЕвразия" национальными операторами WorldSkills Армении, Беларуси, Казахстана и России. Также планируется обсудить возможности сотрудничества WorldSkills International с ЕЭК, связанные с развитием компетенций разных профессий для цифровой экономики.

Директор по развитию бизнеса "РЖД Логистика" Денис Мазурин рассказал о значимых проектах в транспортной отрасли, которые обсудят на "Евразийской неделе", а директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы Михаил Бабенко добавил, что в фокусе внимания окажется и разработка наднационального плана ответственного ведения бизнеса в рамках корпоративной экологической и социальной ответственности предприятий ЕАЭС.