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Apple, Facebook и Google потребовали прекратить слежку за смартфонами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/apple-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443014-ru.html

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16 августа 2017, 11:18       Комментарии

Американские IT-компании обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть правила доступа правоохранительных органов к данным о местонахождении сотовых телефонов без судебного ордера. Об этом сообщает "Коммерсант", со ссылкой на The Verge. 14 компаний подписали совместное заявление. Среди них Google, Facebook, Apple, Airbnb, Dropbox, Cisco Systems и другие крупные социальные сети и сервисы.
Компании уверены, что Верховный суд должен рассмотреть некоторые положения четвертой поправки к Конституции США, которая ограждает граждан от необоснованных обысков и задержаний.
"Положения четвертой поправки должны быть адаптированы к этим новым реалиям. Суд должен уточнить применение некоторых положений четвертой поправки, чтобы гарантировать взаимодействие закона с интернет-технологиями в соответствии с реальной ситуацией и ожиданиями людей",— говорится в заявлении.
Как сообщил изданию представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Тимоти Карпентер, который обвинен в краже после того, как правоохранительные органы получили данные о нем без соответствующего ордера, Верховный суд рассмотрит это заявление осенью.

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