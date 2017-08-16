В Бишкеке почтят память 17 молодых работниц, погибших при пожаре в Москве

16 августа 2017, 11:03 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. В Бишкеке с 19 по 31 августа в выставочном зале союза художников пройдет выставка "За красной линией", посвященная годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа 2017 года.

По данным организаторов, на выставке будет представлена инсталляция и показано видео, в которых воссоздана трагическая картина.

"Среди погибших оказались 14 молодых женщин из Кыргызстана, приехавших в Москву на заработки. Инсталляция и видео "За красной линией" - первая попытка такими средствами рассказать об этой трагедии", - рассказывает организатор мероприятия Жазгуль Мадазимова.

На выставке будут также представлены картины современных художников, в которых отразились социальные изменения в обществе в условиях новейшего времени, а также трагические случаи, которые повторяются с фатальной регулярностью.